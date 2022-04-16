خشان: مستعد لتزويد الصدر بوثائق تثبت تورط أتباعه بملف فساد في الصحة

2022/04/16 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أبدى النائب باسم خشان، اليوم السبت، استعداده لتزويد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بملفات تثبت تورط اتباعه بملف فساد بوزارة الصحة.وكتب خشان، في تدوينة على “فيس بوك” تابعتها إيرث نيوز “ليس لي أمر يطاع في وزارة الصحة، ولذا فصَّلت شكواي من قضية أقنعة CPAP في ثلاث صفحات بدلا من گصكوصة، وأرفقت […]

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