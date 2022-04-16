السلطات الأوكرانية تناشد سكان لوهانسك المغادرة بسبب القتال

2022/04/16 | 16:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد مسؤول كبير في منطقة لوهانسك بشرق أوكرانيا المدنيين المتبقين في المنطقة المغادرة مع اشتداد القتال.

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