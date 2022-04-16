وزير التربية يعزي بوفاة عدد من التربويين أثر حادث سير في بابل ويدعو الى الالتزام بقواعد المرور

2022/04/16 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارسل وزير التربية علي حميد الدليمي، اليوم السبت، برقية تعزية الى الأسرة التعليمية، بوفاة عدد من معلمي مدرسة الاسراء الابتدائية، أثر الحادث المروري الذي حصل في محافظة بابل، فيما دعا الى الالتزام بقواعد المرور.وقال الدليمي في برقيته، وتابعته وكالة ايرث نيوز: إن “الملاكات التعليمية لها ادوار جليلة ورائدة في السلك التربوي في […]

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