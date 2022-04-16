برلماني عن حكومة العراق المعطلة : هذا هو مفتاح الأزمة الوحيد

2022/04/16 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب احمد الربيعي عن كتلة النهج الوطني اليوم السبت، أن مفتاح الأزمة الراهنة يتلخص باختيار رئيس الجمهورية، وهذا الأمر بحاجة إلى توافق سياسي.وقال الربيعي في تصريح خص به ايرث نيوز، إن “جلسة اختيار رئيس الجمهورية تتطلب حضور ما لا يقل عن 220 نائباً، ولهذا السبب لم تعقد الجلسات حتى الآن، إضافة […]

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