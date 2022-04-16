وزير التربية يعزي بوفاة عدد من التربويين إثر حادث سير في بابل

2022/04/16 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعرب وزير التربية، علي حميد الدليمي، اليوم السبت، عن تعازيه الى الأسرة التعليمية بوفاة عدد من التربويين أثر حادث سير في محافظة بابل.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، أرسل برقية تعزية الى الأسرة التعليمية، بوفاة عدد من معلمي مدرسة الاسراء الابتدائية، أثر الحادث المروري الذي حصل في محافظة بابل".

وقال الدليمي، في برقيته، إن "الملاكات التعليمية لها ادوار جليلة ورائدة في السلك التربوي في محافظة بابل العزيزة وفي كل مدينة وقرية من عراقنا الحبيب وفقدانهم له أثر بالغٌ في نفوسنا"، معبراً عن "خالص تعازيه وعظيم مواساته لأسرهم وذويهم كافة ومشاطرتهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم".

ودعا، إلى "اطلاق حملة تثقيفية لزيادة الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد المرور العامة في الطرق الخارجية وتجنب السرعة الشديدة لتفادي الحوادث الخطرة والمميتة ونخص بالذكر ملاكاتنا التعليمية والتربوية للحفاظ على ارواحهم ولأهميتهم في بناء العقل العراقي".

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