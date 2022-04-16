2022/04/16 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

سيطر لاعبو الهلال والتعاون على التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا لعام 2022 في منطقة الغرب، بحضور 6 لاعبين دفعة واحدة من أصل 11 لاعباً، فيما غاب العراق عن التشكيل المثالي لاول مرة منذ انطلاق دور المجموعات.

وحضر ثلاثي الهلال جوستافو كويلار، محمد كنو، وياسر الشهراني في التشكيلة المثالية للجولة الثالثة، بالإضافة لثلاثي التعاون يزيد البكر، ونواف الصبحي، وكريستيان لوينداما، ليسيطر لاعبو دوري المحترفين السعودي على معظم الاختيارات.

وضمت تشكيلة الجولة الثالثة المثالية أيضاً كل من: حسن حمزة حارس شباب الأهلي الإماراتي، برنارد دوارتي لاعب الشارقة الإماراتي، إدميلسون جونيور لاعب الدحيل القطري، سفيان هاني مهاجم الغرافة القطري، وأندريا أيو نجم السد القطري.

يذكر أن فرق الهلال والشباب والتعاون والفيصلي تحتل صدارة المجموعات الأولى والثانية والرابعة والخامسة على التوالي، بعد مرور أول 3 جولات من مرحلة المجموعات لمنافسات الغرب.

ولأول مرة منذ انطلاق دور المجموعات، غاب العراق عن التشكيل المثالي، حيث سبق وأن تواجد لاعب القوة الحوية ضرغام اسماعيل في التشكيل المثالي للجولتين الماضيتين.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب عراقي عن التشكيلة المثالية في دوري ابطال اسيا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب عراقي عن التشكيلة المثالية في دوري ابطال اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).