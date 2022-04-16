العدل الكردستانية بشأن زيارة بارزاني لتركيا: حزبية لا نعلم عنها شيئاً وهذا هدفها

2022/04/16 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلأكد عضو جماعة العدل الكردستانية ريبوار أمين، السبت، أن جميع الأحزاب في الإقليم لاتعلم شيئا عن زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وتحركاته الخارجية.وقال أمين في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الزيارات التي يقوم بها بارزاني هي زيارات حزبية فقط، وأي تعاقدات أو مشاريع لايعرف عنها نواب برلمان الإقليم شيء".وأضاف أن "الزيارات الحكومية يجب أن تضم وزراء من قبل الأحزاب، وأن يطلع برلمان الإقليم باعتباره الجهة الرقابية".

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