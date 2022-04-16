التربية تصدر بياناً بعد فاجعة بابل

2022/04/16 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، بيانا بشأن حادثة بابل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير التربية علي حميد الدليمي، ارسل برقية تعزية الى الأسرة التعليمية بوفاة عدد من معلمي مدرسة الاسراء الابتدائية، أثر الحادث المروري الذي حصل في محافظة بابل".

وقال الدليمي في برقيته، بحسب البيان، إن "الملاكات التعليمية لها ادوار جليلة ورائدة في السلك التربوي في محافظة بابل العزيزة وفي كل مدينة وقرية من عراقنا الحبيب وفقدانهم له أثر بالغٌ في نفوسنا"، معبراً عن "خالص تعازيه وعظيم مواساته لأسرهم وذويهم كافة ومشاطرتهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم".

ودعا الوزير إلى "اطلاق حملة تثقيفية لزيادة الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد المرور العامة في الطرق الخارجية وتجنب السرعة الشديدة لتفادي الحوادث الخطرة والمميتة ونخص بالذكر ملاكاتنا التعليمية والتربوية للحفاظ على ارواحهم ولأهميتهم في بناء العقل العراقي".

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