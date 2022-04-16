لاول مرة بعد 2003.. اطلاق

2022/04/16 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم السبت، عن اطلاق استمارة رسمية لاحتواء ازمة الجفاف في ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ازمة الجفاف في ديالى معضلة وهي تتفاقم يوما بعد اخر وهناك اكثر من 20 منطقة تعاني من تداعيات شح المياه بالوقت الراهن ومنها الاجزاء الجنوبية لبعقوبة والتي تضم اكثر من 40 قرية زراعية مترامية".

واضاف الحيالي، انه "في اطار ستراتيجية شاملة لاحتواء ازمة الجفاف تم اطلاق استمارة رسمية بدعم من وزارتي الموارد المائية والتخطيط لتحديد المناطق التي تعاني من الجفاف بشكل مباشر وفق بيانات محددة مدعومة بتاييد القائمقامية ويتم رفعها الى لجنة عليا من اجل استحصال الموافقات لحفر الابار الارتوازية".

واشار الى ان "الالية هي الاولى من نوعها بعد 2003 وتعطي رسالة عن حجم وتداعيات وخطورة ازمة الجفاف وتاثيرها المباشر على حياة الاهالي خاصة مع انحسار القدرة على تامين مياه الشرب في العديد من المناطق الزراعية مؤخرا".

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