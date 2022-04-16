مُعلم بريطاني يسخر من طالبة مسلمة بإحدى المدارس

2022/04/16 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، واقعة تعرض طالبة مسلمة لحادث تمييز على خلفية ارتدائها الحجاب مطلع شهر رمضان المبارك في مدينة دينفر الإنجليزية.ووصف المعلم الطالبة المسلمة بالنحيفة للغاية، قائلا :إذا صمتي كثيرا فلن نراك مرة أخرى في الفصل مما أثار ضحك زملائها في الفصل.وردا على الواقعة، أصدر مشرف المدرسة بيانا أوضح […]

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