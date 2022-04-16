2022/04/16 | 17:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، تسهيل دخول 41 ألف طن من مادة الرز عبر منفذ ميناء أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي في البلاد باشرت هيئة المنافذ الحدودية المتمثلة بمديرية منفذ ميناء ام قصر الجنوبي ومركز كمرك ام قصر الجنوبي وجميع الدوائر العاملة ذات الصلة بتسهيل دخول (41) الف طن من مادة الرز من اجل دعم الاسواق العراقية بالمواد الغذائية الضرورية، وذلك بعد اجراء الفحوصات والكشف الدقيق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: تسهيل دخول 41 ألف طن من الرز عبر ميناء أم قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: تسهيل دخول 41 ألف طن من الرز عبر ميناء أم قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).