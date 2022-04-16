الامارات تخطط لإنشاء أول حي يهودي في دول الخليج

2022/04/16 | 17:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع أن تعترف كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بالجاليات اليهودية في السنوات الخمس المقبلة.

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