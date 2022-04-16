خلال 24 ساعة.. القبض على 30 متهما في بابل

2022/04/16 | 17:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة بابل، اليوم السبت، من القبض على 30 شخصا بتهم مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان لإعلام قيادة شرطة بابل، ورد إلى إيرث نيوز، أن “مفارزها نفذت ٣٠ مذكرة قبض بحق مطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في مناطق متفرقة بالمحافظة”.وأضاف، أن “عمليات القبض على المطلوبين جرت في غضون الـ٢٤ساعة الماضية […]

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القبض على 30 متهما في بابل أولاً على ايرث نيوز.

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