نصائح مهمة لممارسة الرياضة خلال رمضان

2022/04/16 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / يحرص كثيرون على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي خلال فترة الصيام، لكن الشعور بالعطش والتعب قد يكون أبرز المعوقات.وفي هذا الشأن، هناك 8 نصائح يقول خبراء اللياقة، إنها قد تساعد الأشخاص على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان وفق ما نقلته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.1 – ترطيب الجسم: تقول مدربة […]

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