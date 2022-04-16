الثقافة: خطة لإقامة 10 تماثيل ونُصب لشخصيات عراقية

2022/04/16 | 17:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- هندرين مكي

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، عن خطة لإقامة 10 نصب تذكارية لشخصيات عراقية بينها شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري وعالم الاجتماع العراقي علي الوردي، فيما أوضحت أهم التحديات التي تواجهها في إقامة النصب التذكارية للرموز العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هنالك مجموعة من الخطط الخاصة بإقامة نصب وتماثيل فنية، حيث لدينا كوادر متخصصة في هذا المجال من نحاتين على مستوى دولي ولدينا مصاهر تابعة إلى دائرة الفنون العامة تعمل على هذا النوع من التماثيل والنُصب".

وأضاف، أن "قلة التخصيصات المالية هي من أهم العوائق التي تواجهنا في إقامة النصب التذكارية للرموز العراقية، حيث إن مثل هذه الاعمال تحتاج إلى أموال، ويجب توفير تخصصات تذهب مباشرة لمثل هكذا أعمال ضمن تبويبات خاصة في الموازنة".

ودعا العلياوي إلى "تجسيد ثقافة الاحتفاء بالرموز والقصص الوطنية وتجسيدها عبر نصب فنية ولوحات وأعمال"، لافتاً إلى أن "الوزارة خططت خلال العام الماضي لإنشاء نصبين مهمين لشاعر العرب الأكبر محمد الجواهري وعالم الاجتماع العراقي الدكتور علي الوردي ولكن لم يتوفر الدعم المالي اللازم".

واختتم، بالقول: "لو أردنا أن نضع قائمة بالرموز المهمة التي بحاجة إلى وضع نصب تذكارية لهم، فلدينا الآن ما لا يقل عن عشر شخصيات سياسية وعلمية وثقافية وأكاديمية ومن الممكن تنفيذها ضمن خطة في أماكن شاخصة وبارزة ومهمة يراها الجميع".

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