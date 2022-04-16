بوتين ومحمد بن سلمان يبحثان العمل المشترك في

2022/04/16 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، سبل ضمان استقرار سوق النفط العالمية، في خضم مستجدات الحرب الروسية على أوكرانيا.

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