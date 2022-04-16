2022/04/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه الشيوعيون سعوا لتجنب النكبة ولم ينصاعوا لموقف سوفييتيكيف انطلت الفرية الساذجة على العقل النقدي للدكتور عبد الحسين شعبان؟ كيف استساغها ذخيرة نافعة يروجها في دعايته ؟! الأبحاث الموضوعية أكدت انه كان بمقدور الصهاينة احتلال فلسطين بكاملها عام 1948، وفكر بن غوريون عام 1949 احتلال نابلس لكنه انصاع لتحذير مستشاريه بأن ذلك سيفضح الطرد المتعمد للفلسطينيين خلال العامين الفائتين .



وفي اوائل خمسينات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيوعيون سعوا لتجنب النكبة ولم ينصاعوا لموقف سوفييتي - سعيد مضيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيوعيون سعوا لتجنب النكبة ولم ينصاعوا لموقف سوفييتي - سعيد مضيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).