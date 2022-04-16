عن الجبرتي، والأهلي والزمالك، وما قد يكون أصابع الفتنة الإنجليزية - حسين محمود التلاوي

2022/04/16 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي من بين كتب قرأتها في الفترة الأخيرة، كتاب "عجايب الآثار في التراجم والأخبار" للجبرتي.



للكتاب أسلوب سلس للغاية؛ فعندما بدأت في قراءته، كانت نيتي أن أقرأ صفحة أو اثنتين على سبيل الدخول في أجواء الكتاب قبل أن أبدأ في القراءة المعمقة.



لكنني، بعد برهة، وجدت أنني أنهيت نحو 30 صفحة قراءة مدققة!ما يهمنا هنا أن الجبرتي تناول في الجزء الأول أحوال المصريين في بداية الوجود العثماني في مصر؛ فقال إنه كانت ه ......





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