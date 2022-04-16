بعد فاجعة بابل.. التربية تصدر توجيهاً

2022/04/16 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التربية، علي حميد الدليمي،

اليوم السبت، بإطلاق حملة تثقيفية

لزيادة الوعي المجتمعي بإجراءات

السلامة والالتزام بقواعد المرور

العامة؛ وذلك عقب حادث السير الذي وقع

على طريق الحلة - بغداد وأسفر عن

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