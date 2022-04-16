الحشد ينعى اثنين من مقاتليه بهجوم

2022/04/16 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت،

اثنين من مقاتليها أثناء صد تعرض إرهابي

في جزيرة العيث شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مجاهدي الفوج السادس لواء

22، تصدوا

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