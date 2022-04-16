جربمة حرق القرآن تتفاقم.. الحكيم يحذر من أجندات ومشاريع هدامة

2022/04/16 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، من أجندات ومشاريع هدامة لاشاعة روح العدوان والكراهية.

وقال الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بأشد عبارات الاستنكار والإدانة نشجب قيام مجاميع متطرفة في السويد بإحراق نسخة من القرآن الكريم".

وأكد أن "هذا الفعل المدان يستفز ويسيء لمئات الملايين من أتباع الدين الإسلامي الحنيف في جميع أنحاء العالم".

وتابع: "نطالب الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار هذه السلوكيات ومعاقبة من يمارسها".

وحذر الحكيم من "أجندات ومشاريع هدامة تروم إشاعة روح العدوان والكراهية والتطرف بين أتباع الديانات السماوية".

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