ماذا تعرف عن البتاوين؟.. منطقة عريقة جمعت الرؤساء اليهود والغجر والمافيات ومفاجآت أُخر

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تعتبر البتاوين اليوم، من المناطق المثيرة للجدل، بسبب بعض السلوكيات غير المحببة، مثل انتشار تجارة الجنس، والمخدرات والجريمة المنظمة.كما ان البتاوين ما زالت مصدرا للخطر والازعاج لاصحاب المحال التجارية المحيطة بها، لذا تشاهدة كثيرة دوريات وسيطرات الشرطة في شوارعها وخلصة المطلة على شارع السعدون الحيوي.وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "البتاوين مصدرا لكثير من الممارسات وخاصة تجارة المخدرات، حيث تمتلك القوات الامنية قاعدة بيانات مهمة، فضلا عن مصادر استخباراتية تزودها بكل حركة تخالف القانون وتخرقه".واضاف، ان "هناك مافيات كبيرة جدا في البتاوين، حيث يملك التجار وكلاء لهم يتخذون من "حديقة الامة"، في الباب الشرقي مقرا لهم، يقوموا من خلالها جاب الزبائن الراغبين بتعاطي المخدرات او ممارسة الجنس مع قتيات وصبية بمختلف الاعمار حاى دون السن البلوغ".وتابع، ان "القوات الامنية وعن طريق مصادرها الاستخباراتية تقوم بين فترة واخرى القيام بعمليات القاء القبض على بعض المتهمين والمتهمات".
وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية يوم الجمعة الماضي، إلقاء القبض على تاجر مخدرات إفريقي الجنسية وبحوزته 5 كغ من الكرستال في بغداد.
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