الفتح: رئاسة البرلمان تضغط على نواب الاطار لتحقيق أمرين

2022/04/16 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، السبت، أسباب ضغط رئاسة البرلمان على الثلث الضامن لحضور جلسات مجلس النواب، فيما أكد أن التحالف الثلاثي يحاول إحراج الثبات الوطني بموضوع الموازنة وأنبوب العقبة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الهلالي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “التحالف الثلاثي يحاول إحراج الإطار […]

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