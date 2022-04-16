مظاهرات في 30 مدينة فرنسية رفضا لمرشحة الرئاسة اليمينية مارين لوبان

2022/04/16 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن فرنسا استعدت اليوم السبت لاحتجاجات حيث يسعى معارضو المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إلى تشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات ضد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في 24 أبريل.وحذرت الشرطة من احتمال وقوع حوادث حيث تجمع المتظاهرون في 30 مدينة.وفاز ماكرون […]

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