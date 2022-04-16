القوة الجوية يفقد سلاحاً مهماً في مواجهة الشباب السعودي

2022/04/16 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سيفتقد فريق القوة الجوية، لأحد أبرز عناصره في مواجهة الإياب أمام الشباب السعودي في دوري أبطال آسيا.وسيغيب عن صفوف الصقور المحترف البنمي ميلير بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث نال بطاقة في لقاء الجزيرة الإماراتي، وأخرى مع الشباب.وسيلتقي القوة الجوية الشباب السعودي، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري […]

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