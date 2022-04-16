مظاهرات وسط لندن تغلق عدة طرق

2022/04/16 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/قالت الشرطة البريطانية، عصر اليوم السبت، إن تظاهرات في وسط العاصمة لندن، أدت إلى إغلاق عدة طرق.

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