ذي قار توضح حجم خطتها الزراعية الصيفية وتطالب بزيادة الإطلاقات المائية

2022/04/16 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع

أوضحت مديرية الزراعة في محافظة ذي قار، اليوم السبت، حجم خطتها الزراعية الصيفية، فيما طالبت بزيادة الإطلاقات المائية المخصصة للمحافظة.

وذكر مدير الزراعة صالح هادي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اقرار الخطة الصيفية يتم من قبل اللجنة المشتركة من وزارتي الزراعة والموارد المائية"، مشيرا الى أن "كوادر مديرية الزراعة في محافظة ذي قار، باشرت برفع المساحات المقترحة إلى وزارة الزراعة".

وأضاف، أن "الكميات التي اقترحتها كوادر مديرية الزراعة في محافظة ذي قار بلغت 151 ألف دونم كخطة صيفية موزعة على عموم المحافظة، وهذه المساحة اقل من المساحة المقرة في العام الماضي"، مؤكدا أن "نسبةً الانخفاض جاءت نتيجة تأثيرات شح المياه".

وطالب هادي "وزارة الموارد المائية بالعمل على توفير الإطلاقات المائية اللازمة لتنفيذ الخطة الصيفية لمزارعي المحافظة، باعتبار أن ذي قار من المحافظات ذات المساحات الواسعة زراعياً، وكثير من المزارعين يرغبون بزراعة محصول الشلب كمحصول استراتيجي".

ولفت إلى أن "شح المياه له تأثيرات مختلفة على جميع فلاحي المحافظة والتي دفعت كثيرين منهم إلى العزوف عن ممارسة العمل الزراعي".

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