هل التيار الصدري بضمنها؟.. عيد الفطر يحمل مفاجأة يكشفها الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/04/16 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت، وجود تحركات واسعة من أجل تحقيق التوافق وتشكيل الحكومة بمشاركة كافة الكتل السياسية وفي مقدمتها التيار الصدري.

وقال القيادي في الاطار، جاسم محمد جعفر، في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "هناك تحركات واسعة من أجل تحقيق التوافق وتشكيل الحكومة بمشاركة كافة الكتل السياسية وفي مقدمتها التيار الصدري".

واضاف جعفر، ان "الحوارات ستتضح ملامحها وما وصلت اليه الكتل بعد عيد الفطر وعليه لاقرار بهذه الأيام بشأن اعلان اتفاق مابين الكتل سيما مع وصول مبادرة الإطار لكل الكتل السياسية".

وعن إمكانية التجديد لولاية ثانية للكاظمي فقد أكد القيادي في الإطار، انه "امر مستبعد في الوقت الحالي باعتبار أن هناك مكونات داخل الإطار التنسيقي ترفض ذلك وكذلك عدم رغبة التيار الصدري في ذلك إلى حد ما".

واوضح، أن "بقاء الكاظمي في إدارة الحكومة في الوقت الحالي هو أمر واقع ومفروض على الجميع بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة وإعلان الكتلة الأكبر من أجل تحقيق ذلك وبالتالي ستستمر الحكومة لحين تشكيل الحكومة المقبلة".

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