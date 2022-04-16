توجيه بفتح سيطرة الشهيد أحمد الصداك في الانبار

2022/04/16 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم السبت، بفتح سيطرة الشهيد احمد الصداك في الانبار.

وذكر بيان لمكتب المحافظ تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، وجه وعلى الفور بفتح سيطرة الشهيد احمد الصداك الواقعة على طريق المرور السريع امام حركة سير العجلات وسيارات الحمل الكبيرة التي تحمل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية".

وأضاف ان "الهدف منها بغية التخفيف عن كاهل مستخدميها في هذه الأيام".

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