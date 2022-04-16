6 ميزات مخفية قد لا يعرفها معظم مستخدمي واتساب

2022/04/16 | 18:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

يحتوي واتساب على العديد من الميزات والحيل المخفية، ولكن قد لا يعرفها معظم مستخدمي واتساب، على الرغم من أنه تطبيق الدردشة الأكثر استخدامًا في العالم ويتجاوز عدد مستخدميه 2 مليار مستخدم حول العالم.

هناك العديد من ميزات واتساب المخفية التي تجعل استخدامك لتطبيق واتساب سلسًا وبسيطًا للغاية وتوفر الوقت والجهد عند استخدامه، ومن هذه الحيل:

1- قم بإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور في معرض هاتفك.



أحد أكثر الجوانب المحبطة في واتساب هو أنه يقوم تلقائيًا بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو من محادثاتك إلى معرض هاتفك عندما تأتي لمشاهدتها، مما يؤثر على مساحتك، ويغمرك بالعديد من الصور.

يمكن إيقاف تشغيل هذا عن طريق فتح تطبيق واتساب ثم تحديد الإعدادات، ثم التوجه إلى Media Auto-Download، حيث ستجد ثلاثة خيارات: عند استخدام البيانات الخلوية، وعند الاتصال بشبكة Wi-Fi، وعند التجوال، قم بتعطيل التنزيلات التلقائية عن طريق إلغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة، الصورة والصوت والفيديو.

2- استخدام الرسائل المؤقتة أو رسائل التدمير الذاتي يتمتع واتساب بخاصية رسائل التدمير الذاتي، والتي تحمي المعلومات الحساسة التي قد ترسلها إلى مستخدمين آخرين عن طريق حذف نفسها تلقائيًا بعد مرور بعض الوقت.

هذا الإعداد سهل التنشيط ويمكن القيام به عن طريق لمس اسم جهة الاتصال في الدردشة، ثم تحديد خيار الرسائل وتشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة.

3- عرض تفاصيل الرسالة.



هل تساءلت يومًا في أي وقت تم تسليم الرسالة أو قراءتها؟ اسحب لليسار على الرسالة التي أرسلتها لعرض هذه الإحصائيات على جهاز iPhone الخاص بك، ويمكن لمستخدمي الاندرويد الضغط لفترة طويلة على رسالة، ثم النقر فوق زر القائمة متبوعًا بالمعلومات.

4- قم بتثبيت المحادثات المهمة للظهور أولاً – قد يكون التمرير على شاشة التطبيق لفترة طويلة للعثور على محادثة معينة مزعجًا لبعض المستخدمين، لذلك يمكنك اختيار تثبيت محادثات معينة بحيث تظهر دائمًا في أعلى قائمة المحادثات الخاصة بك في أقرب وقت.



عند فتح صفحة الرسائل الواردة في تطبيق واتس اب.

يمكن تنشيط هذا الخيار على هواتف الاندرويد عن طريق الضغط لفترة قصيرة في محادثة معينة ثم الضغط على أيقونة الدبوس التي تظهر أعلى شاشة التطبيق.

5- أرسل موقعك إلى العائلة أو صديق يتيح لك واتساب إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال، وكذلك مشاركة جهة اتصال أو مستند، ولكن يمكنك أيضًا إرسال موقعك، وهذا مفيد جدًا في مكان ما، خاصة إذا اخترت ذلك مشاركة الموقع المباشر، والذي يسمح لجهة الاتصال الخاصة بك بمشاهدة موقعك المباشر طوال المدة التي تختارها حتى يتمكنوا من تتبعك.

أجهزة الايفون: الدردشة، ثم دردشة محددة، ثم اضغط على “+” على يسار مربع الرسالة، ثم الموقع، ثم مشاركة الموقع المباشر، ثم حدد الإطار الزمني.

هواتف الاندرويد: الدردشة، ثم دردشة محددة، ثم النقر على مشبك الورق على يمين مربع الرسائل، ثم الموقع، ثم مشاركة الموقع المباشر، ثم تحديد الإطار الزمني، ويمكنك معرفة من تشارك موقعك المباشر معه عن طريق فتح الإعدادات، ثم الحساب، ثم الخصوصية، ثم الموقع المباشر.

6- ابحث في محادثة محددة إذا كنت تريد البحث في دردشة معينة بدلاً من جميع الدردشات، فهذا ممكن أيضًا، ربما أجريت محادثة حول مكان اجتماع معين، أو أرسلوا لك رقم الاتصال الآخر.

أجهزة iPhone: انتقل إلى الدردشات، ثم دردشة محددة، واضغط على معلومات الاتصال في الجزء العلوي، ثم ابحث في الدردشة، ثم اكتب في شريط البحث الذي يظهر أعلى تلك الدردشة المحددة.

هواتف الاندرويد: الدردشات، ثم دردشة محددة، ثم افتح القائمة في الجزء العلوي الأيسر، ثم ابحث، ثم اكتب في شريط البحث الذي يظهر فوق تلك الدردشة المحددة.

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