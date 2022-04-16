وزير مسيحي في حكومة إقليم كردستان يعلق على حرق القرآن في السويد

2022/04/16 | 18:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أنو جوهر وزير النقل وممثل حركة كولد الآشورية في حكومة إقليم كردستان اليوم السبت، إن “الحرية لا تعني أنك لا تحترم الأخوة الإنسانية”، وذلك في تعليق كتبه على حادثة حرق القرآن في السويد.وكتب جوهر في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، أن “خبر حرق القرآن الكريم من قبل سياسي في السويد آلمني كثيرا، نعم، عانيت […]

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