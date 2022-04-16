الدولار يرتفع مقابل الدينار مع إغلاق أسواق بغداد

2022/04/16 | 18:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً مع إغلاق أسواق بغداد.

وأقفلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان على 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

أما سعر بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية فقد بلغ 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

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