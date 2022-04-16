عشائر الفاو تطالب بوضع حد للاعتداءات الكويتية على الصيادين العراقيين

2022/04/16 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / طالب مسؤول عشائر الفاو محمد الحياتي، اليوم السبت، السفير العراقي لدى الكويت، بالتدخل لوضع حد للاعتداءات الكويتية على الصيادين العراقيين.

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