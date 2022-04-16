مخاوف أمريكية بشأن احتمالية نفاد ذخيرة الجيش الأوكراني

2022/04/16 | 18:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أمريكي إن هناك مخاوف متزايدة بشأن احتمالية نفاد الذخائر لدى القوات الأوكرانية، خاصة الذخيرة الخاصة بالمدفعية.

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