2022/04/16 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الفنان حسن يوسف، عن ترحيبه بتقديم النجم تامر حسني سيرته الذاتيه، وذلك إجابة على سؤال: من ترشح ليجسد مسيرتك الفنية، ليؤكد أن تامر حسني هو أنسب شخص لتجسيد حياتي المهنية في عمل فني.وقال حسن يوسف، في تصريحات تليفزيونية: أتمنى أن يجسد تامر حسني سيرتي الذاتية؛ لأنه أنسب شخص لهذا الدور بسبب […]

ظهرت المقالة حسن يوسف يرشح تامر حسني لتقديم مسيرته المهنية في عمل فني أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن يوسف يرشح تامر حسني لتقديم مسيرته المهنية في عمل فني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن يوسف يرشح تامر حسني لتقديم مسيرته المهنية في عمل فني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).