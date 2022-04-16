الصحة تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن جرحى تظاهرات ذي قار

2022/04/16 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

خاطبت وزارة الصحة، اليوم السبت، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن جرحى تظاهرات محافظة ذي قار.

ووفقا لوثيقة صادرة من الوزارة وموجهة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإنه "بخصوص ما ورد بكتاب محافظة ذي قار المتعلق بعلاج جرحى تظاهرات المحافظة داخل وخارج العراق وتوجيه رئيس الوزراء لوزارة الصحة، تم الاطلاع وبصدده تم تنفيذ زيارة علاج بتاريخ 2-4-2022 لفريق وزاري الى محافظة ذي قار مؤلف من مدير هيئة المراكز التخصصية ومدير قسم الاخلاء الطبي واللقاء بجرحى التظاهرات في مقر بناية المحافظة، لتقييم اصابات الجرحى وبيان احتياجاتهم الصحية، وبناءاً على ذلك فقد تم تقسيم الجرحى الى ثلاث مجاميع كما موضح في الوثيقة".

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