التشيك تتلقى مذكرة احتجاج روسية بشأن تسليم أوكرانيا معدات عسكرية

2022/04/16 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وكالة الأنباء التشيكية بتلقي جمهورية التشيك مذكرة من روسيا تحتج فيها على تسليم براغ معدات عسكرية سوفيتية الصنع إلى دول ثالثة (أوكرانيا).ونقلت الوكالة عن تصريح لوزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، قوله إن موسكو أشارت في مذكرتها إلى أن تسليم المعدات العسكرية السوفيتية الصنع لدول ثالثة، دون موافقة روسيا، أمر غير مقبول.[…]

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