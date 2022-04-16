أغنى رجل في أوكرانيا يتعهد بإعادة إعمار

2022/04/16 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رينات أخميتوف، وهو أغنى رجل في أوكرانيا بالمساعدة في إعادة بناء مدينة ماريوبول المحاصرة "المكان القريب من قلبه" وفق ما نقلته عنه وكالة رويترز للأنباء.

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