2022/04/16 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أبريل 1985، مع انخفاض مبيعات شركة أبل، فقد المؤسس المشارك ستيف جوبز قوته وسلطته داخل الشركة لصالح جون سكولي.أبلغت المحطة التلفزيونية KICU-TV المتعاونة مع شبكة CNN عن تلك الأوقات العصيبة التي مرت بها شركة أبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما استقال ستيف جوبز من منصبه عام 1985.. شاهد تغطية إعلامية لـ"الوقت العصيب" الذي مرت به أبل) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما استقال ستيف جوبز من منصبه عام 1985.. شاهد تغطية إعلامية لـ"الوقت العصيب" الذي مرت به أبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).