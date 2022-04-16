تعويم الطماطم: ثورة اليسار الجديد ليست ثورة بالدم - عذري مازغ

2022/04/16 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ في السابق كان ارتفاع الأسعار أو انخقاضها يرتبط بدورة السوق في تناقض العرض والطلب، حين يكثر الطلب وتقل البضائع ترتفع الأسعار وهي قاعدة عامة لم تعد مجدية كما السابقوفقا لقوانين الاقتصاد حسب المحلل السياسي الإقتصادي الروسي ألكسندر نازاروف: "ترتفع الأسعار إذا زادت كمية النقود المتداولة ولم تزدد كمية البضائع.على سبيل المثال، في فبراير، قبل الحرب في أوكرانيا، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة ب ......





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