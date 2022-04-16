سروة عبد الواحد: الحزبان الكرديان شركاء في بيع النفط والغاز

2022/04/16 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغاز الذي يعمل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على إبرام عقوده، يقع في چمچمال، وهي منطقة يسيطر عليها الاتحاد الوطني المنافس لبارزاني في ملف رئاسة الجمهورية ..شركاءٌ في بيع النفط والغاز، وينافس بعضهم بعضا في بغداد للحصول على المناصب! هكذا يوزعون الأدوار.— Srwa Abdulwahid.سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) April 16, 2022

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