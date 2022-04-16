نصائح يجب اتباعها أثناء نظام تقليص السعرات الحرارية

2022/04/16 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… غالبًا ما يستخدم تقليص السعرات الحرارية كأسلوب شائع لفقدان الوزن، ومع ذلك، غالبًا ما ينتهي الأمر بالناس إلى الشعور بالذنب أثناء محاولتهم مواكبة مثل هذا الأنظمة لأنهم تركوا غير راضين وجائعين، هل يلقي بظلاله على عقلك الصحة الطريقة الصحيحة لاتباع نظام غذائي؟ بالطبع لا.لكن لا داعي للقلق، فهناك بعض الطرق التي يمكنك […]

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