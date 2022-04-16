زيلينسكي يحذر الروس من

2022/04/16 | 19:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن "تصفية" آخر المقاتلين الأوكرانيين الموجودين في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية "سينهي المفاوضات" مع موسكو.

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