ليفربول يتفوق على الستي ويعبر لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي

2022/04/16 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ليفربول فوزاً مثيراً على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين ليعبُر إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء اليوم.وسجل ثلاثية ليفربول إبراهيما كوناتي (9) وساديو ماني (17- 45)، بينما سجل ثنائية السيتي جاك جريليش (47) وبيرناردو سيلفا (90).

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