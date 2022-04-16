2022/04/16 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة ناسفة ضمن اطراف قرة تبه في ديالى اسفرت عن اصابة جندي بجروح مختلفة كحصيلة اولية

ظهرت المقالة استشهاد جندي وإصابة آخر انفجار عبوة ناسفة ضمن اطراف قرة تبه في ديالى أولاً على ايرث نيوز.

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