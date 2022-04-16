رغم حجم مقبوليتهم وعددهم.. لماذا لا تستطيع حركة امتداد والمستقلون تشكيل الحكومة

2022/04/16 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق النائب حيدر شمخي، اليوم السبت، على قدرة كتلة امتداد على تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب لتشكيل الحكومة.

وقال شمخي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اي كتلة او تحالف سياسي بمافيهم كتلة امتداد والمستقلين لن يستطيعوا تشكيل الكتلة الاكبر والذهاب لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أن "المشكلة حاليا ليست بالكتلة الاكبر بقدر ماهي انسداد عملية التفاوض السياسي".

وأكد شمخي، أنه "لن تستطيع اي كتلة تشكيل الحكومة دون حصول شرط التفاوض، فمن غير الممكن تشكيل كتلة تحالف من 220 نائبا، وبالتالي تبقى نفس المشكلة السياسية القائمة".

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