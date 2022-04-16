الصحة تخاطب أمانة مجلس الوزراء بشأن جرحى تظاهرات ذي قار (وثيقة)

2022/04/16 | 19:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الاطلاع وبصدده تم تنفيذ زيارة علاج بتاريخ 2-4-2022 لفريق وزاري.

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