استشهاد جندي وإصابة آخر بانفجار عبوة في ديالى

2022/04/16 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد جندي وإصابة آخر بحروح أثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى.وأبلغ المصدر، كالة إيرث نيوز، أن “عبوة ناسفة انفجرت ضمن أطراف قرة تبه في ديالى أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة آخر بجروح”.

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