أخيرًا حصل على جوزة البلوط.. شاهد سنجاب أفلام

2022/04/16 | 20:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع السنجاب "Scrat" ذو الأسنان البارزة من سلسلة أفلام "Ice Age"، أن يحصل أخيرًا على جوزة البلوط خاصته في مشهد فيديو وداع من شركة أفلام الرسوم المتحركة Blue Sky Studios.

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