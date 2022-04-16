مقتل جندي وإصابة آخر بانفجار في ديالى

2022/04/16 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة آخر جراء انفجار في محاظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت ضمن اطراف قرة تبه في محافظة ديالى".وبين، أن "الانفجار أسفر عن مقتل جندي، وإصابة آخر بجروح مختلفة كحصيلة اولية".

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